Un talento al giorno, Oliver William Skipp: il dopo Dier è già in casa Spurs

La International Champions Cup è stata solo l'inizio per Oliver Skipp: un centrocampista classe 2000 su cui il Tottenham è pronto a scommettere in ottica futura e non solo su questo box to box che sembra destinato a ripercorrere le orme dei grandi centrocampisti inglesi. Bravo nel recupero del pallone e nel lanciare il contropiede della squadra, deve sicuramente migliorare come incursore, ma davanti alla difesa non ha eguali tra i suoi coetanei inglesi. Al punto da essere "premiato" anche dal Guardian col titolo di giocatore maggiormente migliorato nel giro di un anno.

Nome: Oliver Skipp

Data di nascita: 16 settembre 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Tottenham

Assomiglia a: Eric Dier