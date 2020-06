Un talento al giorno, Owen Beck: il nuovo Robertson. O Alexander-Arnold?

Dopo Robertson e Alexander-Arnold, il Liverpool sembra essersi specializzato nello sviluppo di terzini di qualità: il prossimo potrebbe essere il giovane Owen Beck, che ha rinnovato coi Reds poche ore, firmando il primo contratto professionistico della sua vita. Non l'ultimo, perché dalle parti di Anfield sono convinti di aver pescato un altro futuro campione: pur non avendo ancora indossato la maglia della Prima Squadra in Premier League, il 17enne calciatore gallese faceva parte del gruppo dell'Under 19, impegnato in anche in Youth League e l'esordio tra i grandi sembra essere davvero dietro l'angolo.

Nome: Owen Beck

Data di nascita: 9 agosto 2002

Nazionalità: gallese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Liverpool

Assomiglia a: Andy Robertson