Un talento al giorno, Ozan Kabak: il gigante turco che piace ad Ausilio

L'Inter e non solo stanno seguendo i progressi del giovane centrale classe 2000 del Galatasaray Ozan Kabak che ha una clausola rescissoria da 7,5 milioni di euro e che sta guadagnando sempre più spazio con la maglia del club turco: dopo aver scalato le categorie del Settore Giovanile giallorosso, il centrale potrebbe puntare ad un trasferimento in un campionato top già nella stagione a venire. Difensore di quasi un metro e novanta, non brilla per agilità o rapidità nel breve, ma sa farsi rispettare grazie ad una fisicità imponente e una capacità di trovarsi sempre nella posizione giusta per evitare guai alla propria retroguardia.

Nome: Ozan Kabak

Data di nascita: 25 marzo 2000

Nazionalità: turco

Ruolo: centrale difensivo

Squadra: Galatasaray

Assomiglia a: Koray Gunther