Un talento al giorno, Pavel Sulc: un attaccante per ogni latitudine

Chi punterà su Pavel Sulc, attaccante ceco del Viktoria Plzen, porterà a casa un attaccante esterno, o trequartista, estremamente completo e moderno. Col prestito al Ceske Budejovice Sulc ha dimostrato di poter giocare senza problemi tra i professionisti, mettendo in evidenza qualità come velocità, capacità di assist, creatività e soprattutto nessuna paura di sacrificarsi per la squadra. Il pressing avanzato è una caratteristica molto gradita a ogni allenatore che lo ha allenato, una dote che lo rende perfetto per ogni tipo di campionato.

Nome: Pavel Sulc

Data di nascita: 16 gennaio 2004

Nazionalità: ceco

Ruolo: attaccante esterno o fantasista

Squadra: Viktoria Plzeň

Assomiglia a: Tomas Rosicky