Un talento al giorno, Paxton Pomykal: il texano è già All Star

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Tra i tre giocatori Under 23 che sono riusciti a entrare nella squadra All-Star della MLS, Paxton Pomykal è il più giovane ma anche il più sorprendente: nell'ultimo anno il biondo centrocampista di Lewisville, Texas, ha avuto una crescita davvero esponenziale, arrivando con merito ai vertici del calcio statunitense. Centrocampista "box to box", stupisce per la pulizia dei suoi interventi difensivi, ma anche per la sicurezza con cui gestisce il possesso palla: senza strafare, ma giocando sempre sul sicuro, come giusto che sia.

Nome: Paxton Pomykal

Data di nascita: 17 dicembre 1999

Nazionalità: statunitense

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: FC Dallas

Assomiglia a: Kevin Strootman