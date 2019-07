© foto di Imago/Image Sport

Fabbrica di talenti per antonomasia, nelle ultime stagioni l'Ajax ha deciso di far razzia dei migliori prospetti del pallone olandese. Negli ultimi giorni ha preso Kik Pierie dall'Heerenveen ma prima ancor aha acquistato, nella sessione invernale del 2018, Perr Schuurrs dal Fortuna Sittard. 2 milioni di euro, è rimasto in rosa fino all'estate e dall'ultima stagione si sta facendo le ossa con gli ajacidi. Fisico e senso della posizione, è stato capitano del Fortuna nonostante le pochissime primavere. Destro, esperienza già consolidata nonostante la carta d'identità, è considerato uno dei possibili eredi di De Ligt in Olanda. E per questo l'Ajax ha precorso e bruciato i tempi, portandolo a casa già un anno e mezzo prima dell'addio del suo capitano.

Nome: Perr Schuurs

Data di nascita: 26 novembre 1999

Nazionalità: Olandese

Ruolo: Difensore centrale

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Matthijs de Ligt