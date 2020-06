Un talento al giorno, Pierre Kalulu: terzino destro con doti da maratoneta

vedi letture

Il Milan sarebbe intenzionato a puntare sul giovanissimo Pierre Kalulu, diciannovenne terzino destro in scadenza di contratto con il Lione, per la prossima stagione. Il giocatore è segnato da tempo sulla lista del Milan da Geoffrey Moncada che lo conosce molto bene e ha fornito relazioni più che positive. Ma che tipo di calciatore è Kalulu? Un terzino destro, come detto, a cui non manca la personalità: capitano della squadra Under 19 lionese nonostante il contratto in scadenza (l'unico ostacolo per il debutto in Prima Squadra, ndr), si fa notare per il coraggio nelle giocate e per l'abilità di accompagnare l'azione senza però lasciar scoperta la squadra. Un fisico da maratoneta è molto utile in questi casi.

Nome: Pierre Kalulu

Data di nascita: 5 giugno 2000

Nazionalità: francese

Ruolo: terzino destro

Squadra: Lione

Assomiglia a: Nelson Semendo