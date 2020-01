© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L'inserimento con o senza palla e il tiro radente, a beffare il portiere in velocità, sono i marchi di fabbrica di Quinten Timber: l'ennesimo talento proposto dal Settore Giovanile dell'Ajax è un centrocampista molto completo, capace di giocare sia davanti alla difesa che dietro le punte. Proprio per le sue grandi capacità da incursore, il ruolo ideale in cui sfruttarlo è però quello di mezzala. Un giocatore estremamente moderno che trova però la massima esaltazione nel 4-3-3, non a caso un marchio di fabbrica dei Lancieri, pronti a godersi l'ennesimo gioiello gemaakt in Nederland.

Nome: Quinten Timber

Data di nascita: 17 giugno 2001

Nazionalità: olandese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Frank Rijkaard