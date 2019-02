Un talento al giorno, Rabbi Matondo: può diventare Cuadrado

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Manchester City ha in casa un talento puro. Stiamo parlando di Rabbi Matondo, gallese classe 2000 considerato in patria come l'erede di Gareth Bale. Matondo è un esterno d'attacco velocissimo, con un cambio di passo impressionante. Quando parte palla al piede è imprendibile, non a caso è soprannominato The Bullet (il proiettile). Tecnicamente dotato, fa dell'uno contro uno la sua arma migliore. Deve migliorare senza dubbio quando c'è da difendere e crescere un po' dal punto di vista fisico, ma il City ha in casa un potenziale campione.

Nome: Rabbi Matondo

Data di nascita: 9 settembre 2000

Nazionalità: gallese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Manchester City

Assomiglia a: Juan Cuadrado