Un talento al giorno, Rafa Marin: il Real Madrid ha già l'erede di Sergio Ramos

vedi letture

Il Real Madrid ha in casa il nuovo Sergio Ramos. Stiamo parlando del giovanissimo Rafa Marin, talento classe 2002 prodotto della Cantera dei Blancos. In Spagna il paragone con Sergio Ramos è scontato, sia per la qualità tecnica, sia per il carisma e la leadership che mette in campo nonostante la giovanissima età. Marin è un centrale forte fisicamente, dotato di un buon fisico e di un ottima tecnica, che gli permette di essere il primo regista della squadra. Deve migliorare nella velocità, ma il talento c'è: il Real Madrid ha l'erede di Ramos in casa.

Nome: Rafa Marin

Data di nascita: 19 maggio 2002

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Real Madrid

Assomiglia a: Sergio Ramos