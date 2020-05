Un talento al giorno, Rafael Brito: dal Portogallo ecco un mediano o jolly difensivo

Protagonista in Liga Pro e Youth League Rafael Brito si candida a breve ad essere uno dei giovani lusitano in grado di guidare la rifondazione del Benfica. Da mediano o da difensore centrale, poco importa: Brito infatti si è sviluppato come un componente del reparto arretrato ma attualmente è utilizzato come intermedio, proprio per la sua capacità di intercettare palloni e far ripartire la squadra velocemente andando a conquistare il possesso anche nella metà campo avversaria. Non guasta poi un ottimo rapporto con il gol, specie sui calci piazzati, dov'è il vero incubo dei difensori avversari.

Nome: Rafael Brito

Data di nascita: 19 gennaio 2002

Nazionalità: portoghese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Benfica

Assomiglia a: David Luiz