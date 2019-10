Un talento al giorno, Rayan Cherki: un piccolo Hazard cresce a Lione

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Quattro gol in tre gare di Youth League rendono Rayan Cherki un cecchino a cui il Lione difficilmente può rinunciare, almeno per quanto riguarda la formazione Under 19: nativo di Pusignan, il classe 2003 gioca ampiamente sottoetà ma riesce a fare comunque una differenza incredibile nella selezione giovanile francese, tanto da guadagnarsi anche l'esordio in Prima Squadra recentemente. Un piccolo Hazard, fortissimo con il pallone tra i piedi e pericolo costante per tutte le difese, proprio per la sua tecnica di base che lo rende insidioso anche al primo tocco. Un numero 10 di cui sentiremo parlare a brevissimo.

Nome: Rayan Cherki

Data di nascita: 17 agosto 2003

Nazionalità: francese

Ruolo: fantasista

Squadra: Lione

Assomiglia a: Eden Hazard