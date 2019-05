Un talento al giorno, Reggie Cannon: fulcro di Dallas e Stati Uniti

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il classe 1998 Reggie Cannon è un terzino molto offensivo che si è imposto rapidamente come uno dei migliori esterni della MLS: un Maicon in miniatura, se ci passate il paragone, perché è in fase di accompagnamento alla manovra che Cannon fa la differenza. In forza a Dallas e alla nazionale statunitense, il laterale di colore è diventato subito un punti di forza della selezione a stelle e strisce, attirando su di sè anche qualche interesse da oltreoceano. Dopo una prima stagione con poca fortuna dal punto di vista dell'impiego, si è rifatto con gli interessi nelle successive, diventando un punto fermo di ogni squadra in cui ha giocato.

Nome: Reggie Cannon

Data di nascita: 11 giugno 1998

Nazionalità: statunitense

Ruolo: terzino destro

Squadra: Dallas

Assomiglia a: Maicon