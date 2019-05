© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Piccoli Thiago Silva crescono. Nel Palmeiras brilla il talentino Renan Victor da Silva, conosciuto semplicemente come Renan. Classe 2002, Renan è un difensore completo, dotato di una buona tecnica e abile in marcatura: non solo, ha una buona visione di gioco, per questo diventa spesso il primo regista della squadra. Abile nel gioco aereo e ben strutturato fisicamente.

Nome: Renan Victor da Silva

Data di nascita: 19 maggio 2002

Nazionalità: Brasiliana

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Palmeiras

Assomiglia a: Thiago Silva