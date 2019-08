Un talento al giorno, Ricardo Apolinario: un muro davanti all'area

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Fisicamente e tatticamente, il portoghese Ricardo Apolinario sembra essere decisamente avanti rispetto ai coetanei, motivo per cui l'Alverca ha deciso di puntare su di lui ad appena 19 anni. Tecnicamente invece il mediano lusitano ha ancora tanto da migliorare, specie in fase di impostazione. Il coraggio non gli manca, ma i piedi non sono esattamente educatissimi. Avrà sicuramente tempo di migliorarsi, l'inizio di carriera è sicuramente incoraggiante.

Nome: Ricardo Apolinario

Data di nascita: 5 maggio 1999

Nazionalità: portoghese

Posizione: mediano

Squadra: Alverca

Assomiglia a: Danilo Pereira