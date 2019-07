Robert Mudrazija è senza dubbio uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico croato. Centrocampista centrale, dotato di tecnica e visione di gioco, in patria viene paragonato a sua maestà Luka Modric. Un paragone importante, è vero, ma il giovane talento in forza al Copenhagen ha dimostrato di avere tutte le carte in regala per diventare un giocatore importante. Arrivare ai livelli del fenomeno del Real Madrid sarà dura, ma la carriera del giovane Mudrazija è appena all'inizio.

Nome: Robert Mudrazija

Data di nascita: 5 maggio 1997

Nazionalità: croata

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Copenhagen

Assomiglia a: Luka Modric