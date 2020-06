Un talento al giorno, Rodrigo Huescas: un falso nueve per il futuro del Messico

Rodrigo Huescas è il nuovo che avanza in casa Cruz Azul: un classe 2003, quindi appena 17enne, di cui si parla però già un gran bene in patria. Tra i coetanei non ha praticamente rivali e grazie alla sua superiorità tecnica può adattarsi facilmente a qualsiasi ruolo d'attacco: fortissimo nell'uno vs uno, finalizzatore puntuale e capace anche di sfornare un buon numero di assist, il gioellino crociato vanta anche ottime doti atletiche. Veloce nello stretto, è capace di giostrare su tutto il fronte d'attacco con grande dinamismo, non dando riferimenti al marcatore avversario, il che ne fa un perfetto "falso nueve".

Nome: Rodrigo Huescas

Data di nascita: 18 settembre 2003

Nazionalità: messicano

Ruolo: attaccante

Squadra: Club Azul

Assomiglia a: Fernando Torres