Fonte: a cura di Andrea Chiavacci e Joza Novalis

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Rodrigo Muniz è un attaccante dalle enormi potenzialità e con un profilo che si adatterebbe facilmente all'Italia. È un bomber nato, con un fiuto del gol paragonabile ai grandi centravanti. Il modo in cui si muove dentro l’area avversaria e la sua forza fisica lo portano a vincere la maggior parte dei duelli contro i difensori. Nelle categorie giovanili ha già battuto numerosi record di gol segnati. Sulle palle alte sta migliorando mese dopo mese; nonostante ciò ha già fatto molti gol di testa, perché quando va incontro alla palla non si limita ad impattare forte ma cerca sempre di toglierla dalla portata del portiere. Fuori area è un attaccante molto dinamico, veloce, partecipe e con un profondo senso del gioco di squadra. Il modo con cui porta palla, i suoi tiri precisi da qualsiasi distanza e la sua personalità fanno di Rodrigo Muniz un giocatore decisivo per le migliori squadre della nostra Serie A.

Nome: Rodrigo Muniz

Data di nascita: 4 maggio 2001

Nazionalità: brasiliana

Ruolo: centravanti

Squadra: Flamengo U-20

A chi assomiglia: Mauro Icardi