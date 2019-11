Un talento al giorno, Romario Baró: il futuro del Porto

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Uno così talentuoso dalle parti di Porto era un po' che non lo vedevano: troppo forte per l'Under 19, troppo superiore per la squadra B, Sergio Conceicao se lo è portato volentierissimo in Prima Squadra, concedendogli anche tanto spazio in queste prime giornate. Romário Baró, di chiarissime orini guineane, è già definito il "futuro del Porto", con buona ragione. Numero 10 fisico e tecnico, ama la giocata ad effetto ma anche la conclusione dalla media distanza, e l'assist.

Nome: Romário Baró

Data di nascita: 25 gennaio 2000

Nazionalità: portoghese

Ruolo: centrocampista offensivo

Squadra: Porto

Assomiglia a: Renato Sanches