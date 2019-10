Un talento al giorno, Ronaldo Shani: un attaccante capace di fare tutto

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Né brasiliano né portoghese, nonostante si chiami... Ronaldo. Il giovane attaccante greco è di origine albanese Ronaldo Shani, ma ha declinato ogni offerta della federazione di vestire la maglia kuq e zinjtë: punta agile ma bravo anche nel gioco aereo, ha costruito la sua carriera tutta nell'Atromitos, prima nella seconda squadra della città e poi con la più importante. In Italia il suo nome è circolato in particolare dalle parte di Genova e Bergamo, con Samp e Atalanta che lo hanno messo nel mirino: dopo il debutto in Prima Squadra a settembre, è rimasto sempre nel giro dei grandi.

Nome: Ronaldo Shani

Data di nascita: 23 marzo 2002

Nazionalità: greco

Ruolo: attaccante

Squadra: Atromitos

Assomiglia a: Fabio Quagliarella