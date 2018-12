Un talento al giorno, Ruben Dias: il colosso della difesa portoghese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Un predestinato per il Benfica e per il Portogallo. Stiamo parlando di Ruben Dias, giovane difensore delle Aquile e della Nazionale portoghese che in Italia piace tantissimo alla Juventus. Difensore forte fisicamente, considerato in patria come l'erede di Luisao. La stazza e la potenza sono le doti che saltano all'occhio, ma Ruben Dias è un calciatore forte tecnicamente e che può giocare sia nella difesa a quattro, sia come terzo sulla sinistra in una eventuale difesa a tre, visto che è molto abile con entrambi i piedi.

Nome: Ruben Dias

Data di nascita: 14 maggio 1997

Nazionalità: portoghese

Squadra: Benfica

Ruolo: difensore

Assomiglia a: Luisão