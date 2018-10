Un talento al giorno, Sam Lautenschutz: già tutte le big lo seguono

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Tutti su Sam Lautenschutz: anche il Chelsea avrebbe chiesto informazioni su di lui dopo Ajax, Manchester City, Tottenham e Leicester. Sedici anni, attualmente in forza al Volendam in Olanda, entro la fine di ottobre - si legge - il giocatore deciderà il proprio futuro firmando per una big del calcio europeo. L'olandese, centrocampista dalle ottime qualità tecniche ma dotato anche di un ottimo fisico, il quale gli permette di essere già coinvolto nella Prima Squadra del club orange, è un sinistro naturale che può svilupparsi in un centrocampista davvero completo.

Nome: Sam Lautenschutz

Data di nascita: 29 giugno 2002

Nazionalità: olandese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Volendam

Assomiglia a: Arjen Robben