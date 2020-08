Un talento al giorno, Samson Tijani: un regista dalla Nigeria con vista Salisburgo

vedi letture

Elegante, preciso, tempista. Samson Tijani sa sempre cosa fare quando la palla arriva tra i suoi piedi: il regista nigeriano classe 2002 potrebbe essere una delle prossime stelle del calcio africano se manterrà tutto quando sembra promettere. E' chiaro che in un calcio lento e prevedibile come quello quello africano il suo innegabile talento spicchi, ma la sua stella brillerà ancora alle prese col pressing a tutto campo di un centrocampo europeo? Staremo a vedere, di certo ne è convinto il Salisburgo, che ha speso un milione per portarlo in Austria e dargli così l'occasione di crescere anche sul piano tattico-tecnico.

Nome: Samson Tijani

Data di nascita: 17 maggio 2002

Nazionalità: nigeriano

Squadra: Salisburgo

Ruolo: regista di centrocampo