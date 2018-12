Un talento al giorno, Samuel Ballet: anche in Svizzera ci sono le boe

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Parliamo oggi di un giovane talento svizzero dello Young Boys, già protagonista nella Youth League grazie a doti fisiche fuori dal comune che gli permettono di giocare senza difficoltà anche con giocatori più grandi diversi anni. Samuel Leo Beat Ballet, centravanti di colore dalla grande forza e agilità, si è specializzato nel far salire la squadra grazie alla capacità di difendere il pallone e non solo. Bravo nei colpi di testa, non di rado la squadra lo usa come boa per smistare il gioco o usarlo proprio come finalizzato.

Nome: Samuel Leo Beat Ballet

Data di nascita: 12 marzo 2001

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centravanti

Squadra: Young Boys

Assomiglia a: Danny Welbeck