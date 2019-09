© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Nessuna parentela con l'ex Parma, in comune c'è però la nazionale di provenienza, la Svezia: Samuel Brolin è uno dei nuovi talenti scandinavi pronti a essere a breve protagonisti anche in campo internazionale. Un portiere classe 2000 di 202 centimetri, capace però di farsi valere anche sulle uscite basse e dotato di ottimi riflessi. Titolare dell'AIK di Solna, cresce di partita in partita e c'è da scommettere che a breve qualche club importante metta gli occhi su di lui.

Nome: Samuel Brolin

Data di nascita: 29 settembre 2000

Nazionalità: svedese

Posizione: portiere

Squadra: AIK Solna

Assomiglia a: Robin Patrick Olsen