Il difensore centrale classe 1999 Sebastiaan Bornauw, scuola Anderlecht ma messosi in evidenza con il Colonia in questa stagione, è uno dei giovani più in vista dell'intera Bundesliga in questo inizio di stagione: capace di imporsi subito come titolare e guidato dai consigli del mentore e procuratore Daniel van Buyten, lo statuario centrale non ha mancato neanche un minuto nelle sfide giocate dalla formazione tedesca in questo inizio annata. Difensore roccioso dalle lunghe leve, da il meglio di sé in occasione dei calci piazzati e in generale su tutti i palloni alti.

Nome: Sebastiaan Bornauw

Data di nascita: 22 marzo 1999

Nazionalità: belga

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Colonia

Assomiglia a: Daniel van Buyten