Un talento al giorno, Sebastian Soto: nome messicano, talento USA

Sebastian Soto, centravanti classe 2000 degli Stati Uniti e dell’Hannover 96 sta stupendo al Mondiale Under 20 in corso in Polonia, dove ha realizzato due gol in altrettante partite: dotato di un fisico niente male, il centravanti è bravo ad usare entrambi i piedi e come senso del gol ha ben poco da invidiare ai colleghi sudamericani ed europei. Specialista nel movimento sul primo palo, ricorda vagamente Filippo Inzaghi nelle movenze, specie nella ricerca continua della linea del fuorigioco.

Nome: Sebastian Soto

Data di nascita: 28 luglio 2000

Nazionalità: statunitense

Posizione: centravanti

Squadra: Hannover 96

Assomiglia a: Filippo Inzaghi