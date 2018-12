© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Fortissimo di testa, attento in marcatura, il centrale Sebastian Walukiewicz è una delle giovani promesse di un calcio in costante crescita come quello polacco. Già protagonista negli Europei Under 17 e 19 con la maglia della sua nazionale, il classe 2000 sembra essere pronto per il salto in un campionati più competitivo rispetto al Ekstraklasa. Qualcuno lo avvicina a Varane per la pulizia negli interventi, ma sono i club inglesi ad aver messo gli occhi su di lui, pensando magari di ripetere la scommessa felice fatta dal Liverpool più di una decade fa con Skrtel.

Nome: Sebastian Walukiewicz

Data di nascita: 5 aprile 2000

Nazionalità: polonia

Ruolo: mediano o centrocampista

Squadra: Pogoń Szczecin

Assomiglia a: Martin Skrtel