Domani sera il Mali sfiderà l'Argentina negli ottavi di finale del Mondiale Under 20. L'Albiceleste dovrà prestare particolare attenzione alla stella della squadra africana: stiamo parlando di Sekou Koita, attaccante classe '99, autore di due gol nel girone (contro Francia e Arabia Saudita). Koita è un attaccante forte fisicamente e dotato di una grande velocità, che gli permettono di essere imprendibile quando parte in campo aperto. Koita non è solo veloce, è dotato anche di una buona tecnica ed un potente tiro.

Nome: Sekou Koita

Data di nascita: 28 novembre 1999

Nazionalità: maliano

Posizione: attaccante

Squadra: RB Salisburgo

Assomiglia a: Samuel Eto'o