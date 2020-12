Un talento al giorno, Silas Wamangituka: nome complicato ma stoffa assicurata

A lui si era interessata anche la Fiorentina, ma Silas Wamangituka alla fine ha firmato per lo Stoccarda, diventando rapidamente non solo uno dei punti di forza della squadra ma anche una rivelazione per tutta la Bundesliga: premiato come "Rookie del mese" dal massima campionato tedesco, l'africano dimostra di avere mezzi fisici importantissimi ma anche una ottima tecnica di base, che lo rendono un esterno d'attacco estremamente completo in un campionato dove la competizione è spietata in quel ruolo. Rapidissimo, nonostante la giovane età ha dimostrato di avere anche tutti gli attributi giusto per diventare un leader della squadra, di cui è anche il rigorista. Clamorosa in particolare la sua prestazione contro il Dortmund dei gioielli Haaland e Moukoko, che ha portato anche al licenziamento di Favre.

Nome: Silas Wamangituka

Data di nascita: 6 ottobre 1999

Nazionalità: RD del Congo

Ruolo: punta centrale o esterno

Squadra: Stoccarda

Assomiglia a: Silvestre Varela