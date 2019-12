Un talento al giorno, Slobodan Tedic: il gioiello prenotato dal City

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Slobodan Tedić è un calciatore serbo di origine montenegrina che gioca come attaccante per FK Čukarički ed è in prestito dal Manchester City. Nato a Podgorica, in Montenegro, ha debuttato nella SuperLiga serba nella stagione 2017-18: attaccante dotato di grande fisico, gioca come finalizzatore principale nella sua squadra grazie al grande istinto di cui Madre Natura lo ha dotato, all'atletismo e ai movimenti da prima punta che il calcio serbo lo ha aiutato ad affinare.

Nome: Slobodan Tedic

Data di nascita: 13 aprile 2000

Nazionalità: serbo

Ruolo: attaccante

Squadra: FK Čukarički

Assomiglia a: Sebastian Haller