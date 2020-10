Un talento al giorno, Stefan Bodisteanu: un'altra scommessa della scuola Hagi

Gheorghe Hagi sa riconoscere un numero 10 quando ne vede uno. Moldavo di nascita, Stefan Bodisteanu si è trasferito all'accademia di Hagi quando aveva solo 11 anni e come centrocampista offensivo, ha avuto un occhio di riguardo sin dal suo arrivo nel club rumeno. Il suo debutto nella prima divisione è arrivato nella scorsa stagione col Viitorul: un fantasista capace di giostrare come trequartista ma anche di abbassarsi per creare gioco come regista, un calciatore che sembra pronto a spiccare il volo verso campionati più competitivi.

Nome: Stefan Bodisteanu

Data di nascita: 1 febbraio 2003

Nazionalità: rumeno

Ruolo: fantasista

Squadra: Vitorul

Assomiglia a: Gheorghe Hagi