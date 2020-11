Un talento al giorno, Sven Botman: il prossimo gioiello di casa Lille parla olandese

Pepé, Leao, Osimhen, Gabriel Magalhaes: il Lille in queste ultime stagioni, sotto la guida del ds Campos, ha lanciato talenti di spessore mondiale per rivenderli a cifre eccezionali e mai in Francia. Il prossimo potrebbe essere l'olandese Sven Botman, chiamato proprio a raccogliere l'eredità nel nuovo difensore dell'Arsenal: centrale difensivo scuola Ajax, dotato di grande forza fisica e specialista sulle palle alte, si è classificato primo in Eredivise per contrasti aerei vinti. Per lui i francesi hanno speso 7 milioni (Gabriel è partito per una cifra cinque volte superiore in direzione Arsenal). Oltre alla fisicità gli si riconosce una buona capacità di lettura, non è raro infatti vederlo intervenire in raddoppio piuttosto che rischiare l’uno contro uno contro un avversario più rapido o tecnico.

Nome: Sven Botman

Data di nascita: 12 gennaio 2000

Nazionalità: olandese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Lille

Assomiglia a: Per Mertesacker