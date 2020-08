Un talento al giorno, Tashan Oakley-Boothe: un mediano capace di fare legna e qualità

vedi letture

Tashan Oakley-Boothe è il prototipo di centrocampista moderno: versatile, bravo sia quando c'è da difendere che in fase di costruzione e capace di adattarsi a ogni situazione di gioco. Fisicamente ricorda un po' l'ex Spurs Moussa Dembélé, sebbene non sia alto come il belga: l'inglese, campione del mondo Under 17 con la sua Nazionale, è stato mandato dal Tottenham a farsi le ossa allo Stoke City lo scorso gennaio. Con i Potters ha collezionato appena due presenze, firmando anche un assist. Non una esperienza indimenticabile, ma che ha consentito al giovane centrocampista di confrontarsi con il calcio dei professionisti.

Nome: Tashan Oakley-Boothe

Data di nascita: 14 febbraio 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Tottenham

Assomiglia a: Moussa Dembele