Parliamo oggi di un difensore centrale classe 2002 che ha stupito con la maglia del Manchester City, che indossa sin da quando aveva sei anni. Taylor Harwood-Bellis, centrale di difesa che Guardiola ha schierato nella sfida contro il Preston, in Carabao Cup, ha subito rubato gli occhi dei tanti osservatori presenti sugli spalti. "Cold as ice", "Huge future", "Pep perfection" si legge su Twitter: l'entusiasmo dei tifosi per lui è già a livelli molto alti, non c'è da stupirsi dopo l'esordio. Trattasi di un centrale con grande proprietà tecnica, ma capace anche di fare ottime cose nella propria area.

Nome: Taylor Harwood-Bellis

Data di nascita: 30 gennaio 2002

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrale

Squadra: Manchester City

Assomiglia a: Josh Stones