La Francia, con il 6-1 alla Spagna, si candida come favoritissima al titolo Mondiale Under 17 messo in palio in Brasile: parliamo oggi proprio di un componente della rosa transalpina, il laterale destro Temitope Akinjogunla. Di origini nigeriane, Akinjogunla fa parte della foltissima colonia di giocatori di colore presenti nella rosa francese, che rende i galletti pericolosissimi soprattutto dal punto di vista fisico. Il laterale del Tolosa è un giocatore dotato di ottima gamba e fortissimo nel gioco areo (nonostante non sia un gigante coi suoi 179 cm), ma è nell'accelerazione nei primi 10 metri che fa la differenza, lasciando spesso e volentieri l'avversario indietro di una o due lunghezze. Per questo lo abbiamo avvicinato all'ex Arsenal Emmanuel Eboué.

Nome: Temitope Akinjogunla

Data di nascita: 24 novembre 2002

Nazionalità: francese

Ruolo: laterale destro

Squadra: Tolosa

Assomiglia a: Emmanuel Eboué