Un talento al giorno, Thibault Vlietinck: il motorino del Brugge

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Debutto in Champions League per Thibault Vlietinck, esterno di centrocampo classe '97 del Club Brugge. Contro il Borussia Dortmund il belga ha giocato una buona prestazione, rimaendo in campo per 56 minuti non sfigurando contro avversari senza dubbio più blasonati. Un motorino instancabile sulla fascia, un esterno vecchio stile che sa essere prezioso anche in fase di non possesso.

Nome: Thibault Vlietinck

Data di nascita: 19 agosto 1997

Nazionalità: Belga

Ruolo: esterno di centrocampo

Squadra: Club Brugge

Assomiglia a: Cristian Tello