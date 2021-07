Un talento al giorno, Tomislav Duvnjak: piccoli Modric crescono

Piccoli Modric crescono. Nelle giovanili della Dinamo Zagabria brilla la stella di Tomislav Duvnjak, centrocampista classe 2003 che le grandi di Europa stanno ormai osservando da tempo. Si tratta di un giocatore molto duttile, che fa dell'intelligenza la sua arma migliore. L'ottima visione di gioco, unita alla buona tecnica, gli consente di impostare il gioco dal basso, per poi sfruttare il suo dinamismo per inserirsi tra le linee per liberare il suo destro e rendersi pericoloso.

Nome: Tomislav Duvnjak

Data di nascita: 5 febbraio 2003

Nazionalità: croata

Ruolo: centrocampista

Squadra: Dinamo Zagabria

Assomiglia a: Luka Modric