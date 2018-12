Un talento al giorno, Toni Borevkovic: oltre un metro e novanta di centrale

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il centrale croato Toni Borevkovic, un metro e novantatre di difensore, è sulla scia dei grandi centrali slavi e a 21 anni sembra essere già pronto per un trasferimento di spessore. Forza, eleganza, abilità nel gioco aereo, si distingue anche per l'ottimo posizionamento in area di rigore e l'abilità di anticipare l'attaccante avversario. La sua capacità sul gioco aereo è utilissima anche nell'area opposta, poiché lo mette in condizione di fare sponde molto utili per l'attacco: il trasferimento al Rio Ave, dopo diversi anni in patria, lo aiuterà anche nella crescita tattica.

Nome: Toni Borevkovic

Data di nascita: 18 gennaio 1997

Nazionalità: croato

Ruolo: difensore

Squadra: Rio Ave

Assomiglia a: Vedran Ćorluka