Un fisico in via di sviluppo e una capacità di attaccare la porta, con o senza palla, che ne fanno l'ennesimo Gunners in procinto di far parte della Prima Squadra. Tyreece John-Jules si è legato ulteriormente all'Arsenal recentemente, avendo firmato il suo primo contratto da pro all'inizio del 2018 e rinnovato ulteriormente il proprio legame ai londinesi fino al 2022: per lui grandi numeri nell'Academy e la consapevolezza di potersi allenare con alcuni tra i più grandi attaccanti del mondo quando Emery lo chiama tra i senior. Un giocatore di cui sentiremo parlare.

Nome: Tyreece John-Jules

Data di nascita: 14 febbraio 2001

Nazionalità: inglese

Posizione: attaccante

Squadra: Arsenal

Assomiglia a: Alexandre Lacazette