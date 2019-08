© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Blindato dal Benfica pochi giorni fa, Umaro Embaló, esterno d'attacco classe 2001 cresciuto nelle giovanili degli encarnados, è uno dei talenti più brillanti della cantera dei lusitani, un gioiello in grado di fare malissimo in campo aperto ma che ultimamente si è specializzato anche sui calci piazzati. Una sorta di Nani, un giocatore che si sta completando sempre di più e che potrebbe presto far comodo anche a Bruno Lage, tecnico della Prima Squadra delle Aquile: dopo il quinquennale firmato in questi giorni, dovrebbe arrivare presto anche la prima convocazione con la squadra "senior".

Nome: Umaro Embaló

Data di nascita: 6 maggio 2001

Nazionalità: portoghese

Ruolo: esterno d'attacco

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Luis Nani