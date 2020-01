Un talento al giorno, Vadim Karpov: il primo 2002 del campionato russo

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Vadim Karpov è un mancino classe 2002 che la UEFA ha inserito nella lista dei giovani talenti in grado di stupire nel 2020: di chiara origine russa, è stato lanciato dal tecnico del CSKA Mosca Goncharenko nella sfida al Krasnodar della scorsa primavera, una prova che ha mostrato subito di che pasta è fatto questo difensore capace di giocare sia come centrale che come laterale, ovviamente di sinistra. La particolarità? Pur essendo un punto di forza dell'Under 17 del CSKA, il giocatore è cresciuto altrove, a San Pietroburgo. Lo Zenit però non ha creduto in lui, a differenza dei connazionali.

Nome: Vadim Karpov

Data di nascita: 14 luglio 2002

Nazionalità: russo

Posizione: difensore centrale

Squadra: CSKA Mosca

Assomiglia a: Matthijs de Ligt