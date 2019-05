© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Prima punta forte fisicamente e ben strutturata, Vladyslav Supriaha si fa notare grazie alla capacità di abbinare doti tecniche senza perdita di lucidità sotto sforzo. La spallata coi difensori non lo spaventa, anzi, spesso e volentieri in Nazionale e nella Dinamo Kiev gioca da punto di riferimento unico per la manovra. Bravo nel gioco in profondità, ama sicuramente avere il pallone tra i piedi per far salire la squadra o provare l'azione personale sotto porta, mentre il tiro dalla media-lunga distanza non sembra essere tra le sue specialità.

Nome: Vladyslav Supriaha

Data di nascita: 15 febbraio 2000

Nazionalità: ucraino

Ruolo: attaccante centrale

Squadra: Dinamo Kiev

Assomiglia a: Serhij Stanislavovyč Rebrov