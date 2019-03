© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Terzino destro di grande spinta, non a caso in Brasile è spesso paragonato a Maicon, non ha il fisico potente dell'ex interista ma qualcosa in più a livello tecnico, il che ha spesso reso Wesley l'uomo ideale per punizioni e rigori nelle giovanili del Flamengo. La specialità della casa è però un'altra: l cross teso e preciso al centro dell'area di rigore, caratteristica che lo rende un uomo assist notevolmente pericoloso per le difese avversarie. Difensivamente non è un mostro, difficile trovare un laterale brasiliano ferrato in diagonali e coperture preventive. La Juventus, che sembra aver messo le mani su di lui, sarà sicuramente una tappa utile alla sua crescita in questo senso.

Nome: Wesley David de Oliveira Andrade

Data di nascita: 13 marzo 2000

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: laterale destro

Squadra: Flamengo

Assomiglia a: Maicon