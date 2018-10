Un talento al giorno, Weston McKennie: già gioiello per lo Schalke 04

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Mediano o terzino, l'americano Weston McKennie si destreggia con naturalezza in ogni ruolo per la sua fisicità prorompente, che lo rende perfetto per un calcio moderno in cui la prestanza conta sempre di più. Con il gol quasi a tempo scaduto a Mosca ha regalato tre punti preziosissimi allo Schalke 04, che coltiva speranze di passaggio del turno nel Gruppo D di Champions League. Cresciuto con i Dallas Juniors, si è trasferito nello Schalke 04 due anni fa e ha guadagnato posizioni settimana dopo settimana, fino a diventare un elemento importante della Prima Squadra.

Nome: Weston McKennie

Data di nascita: 28 agosto 1998

Nazionalità: americano

Ruolo: centrocampista o esterno destro

Squadra: Schalke 04

Assomiglia a: David Alaba