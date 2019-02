© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Nel Saint Etienne brilla la stella di William Saliba, roccioso difensore classe 2001. Nonostante la giovanissima età è già un colosso. Un metro e 92 centimetri, una bestia in area di rigore. Neanche maggiorenne fa il suo debutto in prima squadra, titolare in casa del Tolosa. Ovviamente, vista la stazza, è padrone delle palle alte, ma nonostante sia un colosso è dotato anche di ottima velocità e reattività. In patria sono sicuri, è lui il nuovo Varane.

Nome: William Saliba

Data di nascita: 24 marzo 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore

Squadra: Saint Etienne

Assomiglia a: Raphaël Varane