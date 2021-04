Un talento al giorno, Wouter Burger: la nuova stellina olandese

vedi letture

L'Olanda è da sempre una fucina di talenti, con i club che non hanno paura di lanciare in prima squadra giovani di talento. Uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico olandese è senza dubbio Wouter Burger, centrocampista classe 2001 in forza allo Sparta Rotterdam ma di proprietà del Feyenoord. Si tratta di un centrocampista centrale, che fa degli inserimenti e delle conclusioni dalla distanza le sue armi migliori. Dotato di un buon sinistro, ricorda per caratteristiche il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon

Nome: Wouter Burger

Data di nascita: 16 febbraio 2001

Nazionalità: olandese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Sparta Rotterdam (in prestito dal Feyenoord)

Assomiglia a: Marten de Roon