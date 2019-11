© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Tecnica di base eccezionale e visione di gioco fuori dal normale, il sedicenne Xavi Simons, nativo di Amsterdam ma canterano del Barcellona per nove lunghi anni, è passato al PSG dallo scorso mercato estivo, un trasferimento che non è certo passato inosservato, anche per l'agente che l'ha curato, il potentissimo Mino Raiola. Capigliatura riccissima, grande qualità nel palleggio e lo status di "futuro fuoriclasse" lo rendono uno dei giovani emergenti da osservare con grandissima attenzione nel 2020. Pur giocando nel PSG, squadra dove emergere non è facilissimo.

Nome: Xavi Simons

Data di nascita: 21 aprile 2003

Nazionalità: olandese

Ruolo: centrocampista

Squadra: PSG

Assomiglia a: Andres Iniesta