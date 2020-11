Un talento al giorno, Yamato Wakatsuki: dal Giappone con furore

vedi letture

Negli ultimi anni il calcio giapponese ha sfornato tanti talenti che stanno ben figurando anche in Europa. In Italia abbiamo Tomiyasu del Bologna e Yoshida della Sampdoria, in Germania c'è Yuya Osako che gioca con il Werder Brema, mentre in Premier troviamo Takumi Minamino, nuova stella del Liverpool di Klopp.

Fra i tanti giovani arrivati in cerca di fortuna in Europa, uno dei più interessanti è senza dubbio Yamato Wakatsuki. Classe 2002, gioca al Sion in prestito dallpo Shonan Bellmare. Wakatsuki è un attaccante piccolo e velocissimo, che fa della tecnica e della velocità le sue armi migliori. Dotato di un buon tiro, deve migliorare dal punto di vista fisico.

Nome: Yamato Wakatsuki

Data di nascita: 18 gennaio 2002

Nazionalità: Giapponese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Sion

Assomiglia a: Takumi Minamino