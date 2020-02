vedi letture

Un talento al giorno, Yamato Wakatsuki: dal Giappone con furore (e con il turbo)

Negli ultimi anni il calcio giapponese ha sfornato tanti talenti che stanno ben figurando anche in Europa. In Italia abbiamo Tomiyasu del Bologna della Sampdoria, in Germania c'è Yuya Osako che gioca con il Werder Brema, mentre in Premier troviamo Takumi Minamino, nuova stella del Liverpool di Klopp.

Fra i tanti giovani arrivati in cerca di fortuna in Europa, uno dei più interessanti è senza dubbio Yamato Wakatsuki. Classe 2002, gioca al Sion in prestito dallpo Shonan Bellmare. Wakatsuki è un attaccante piccolo e velocissimo, che fa della tecnica e della velocità le sue armi migliori. Dotato di un buon tiro, deve migliorare dal punto di vista fisico.

Nome: Yamato Wakatsuki

Data di nascita: 18 gennaio 2002

Nazionalità: Giapponese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Sion

Assomiglia a: Takumi Minamino